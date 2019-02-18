В ОРДЛО бойовикам на "службі" заборонили мобільні - розвідка

КИЇВ. 18 лютого. УНН. В ОРДЛО бойовикам на території "військових частин" та під час несення "служби" заборонили користуватися пристроями мобільного зв’язку через можливий витік інформації про їхню злочинну діяльність. Про це з посиланням на дані військової розвідки повідомив спікер прес-центру Міноборони полковник Дмитро Гуцуляк під час брифінгу, передає УНН.