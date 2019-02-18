В ОРДЛО бойовикам на "службі" заборонили мобільні - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. В ОРДЛО бойовикам на території "військових частин" та під час несення "служби" заборонили користуватися пристроями мобільного зв’язку через можливий витік інформації про їхню злочинну діяльність. Про це з посиланням на дані військової розвідки повідомив спікер прес-центру Міноборони полковник Дмитро Гуцуляк під час брифінгу, передає УНН.
"За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, російське окупаційне командування активізувало заходи з недопущення витоку інформації про злочинну діяльність кадрових російських військовослужбовців під час проходження служби на командних посадах у складі з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, у цих підрозділах бойовиків розвідка виявила роботу комісій "Служби захисту державної таємниці". За результатами перевірки, командирами військових частин окупаційних військ доведено накази вищого командування про заборону користування на території "військових частин" та під час несення "служби" будь-якими пристроями мобільного зв’язку. Усі виявлені пристрої будуть вилучені або знищені, а їх власники – направленні до так званих "органів державної безпеки" бойовиків.
Крім того, за даними розвідки, під приводом недопущення витоку службової інформації особовому складу бойовиків доведено вимогу щодо заборони розміщувати у соціальних мережах фотографії, які мають стосунок до військової служби.
Нагадаємо, окупанти спробували атакувати військових ООС, одного нападника взяли у полон.
Як повідомляв УНН, на Донбасі сталися два вибухи біля бази ОБСЄ.