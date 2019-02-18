В ОРДЛО боевикам на "службе" запретили мобильные - разведка

"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российское оккупационное командование активизировало меры по недопущению утечки информации о преступной деятельности кадровых российских военнослужащих во время прохождения службы на командных должностях в составе соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ", - говорится в сообщении.

В частности, в этих подразделениях боевиков разведка обнаружила работу комиссий "Службы защиты государственной тайны". По результатам проверки, командирами воинских частей оккупационных войск доведено приказы высшего командования о запрете пользования на территории "военных частей" и во время несения "службы" любыми устройствами мобильной связи. Все обнаруженные устройства будут удалены или уничтожены, а их владельцы - направлены в так называемые "органы государственной безопасности" боевиков.

Кроме того, по данным разведки, под предлогом недопущения утечки служебной информации личному составу боевиков доведено требование о запрете размещать в социальных сетях фотографии, имеющие отношение к военной службе.

Напомним, оккупанты попытались атаковать военных ООС, одного нападавшего взяли в плен.

Как сообщал УНН, на Донбассе произошло два взрыва у базы ОБСЕ.