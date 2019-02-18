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В ОРДЛО боевикам на "службе" запретили мобильные - разведка

В ОРДЛО боевикам на "службе" запретили мобильные - разведка

Киев  •  УНН

 • 6426 просмотра

КИЕВ. 18 февраля. УНН. В ОРДЛО боевикам на территории "военных частей" и во время несения "службы" запретили пользоваться устройствами мобильной связи из-за возможной утечки информации об их преступной деятельности. Об этом со ссылкой на данные военной разведки сообщил спикер пресс-центра Минобороны полковник Дмитрий Гуцуляк во время брифинга, передает УНН.

"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российское оккупационное командование активизировало меры по недопущению утечки информации о преступной деятельности кадровых российских военнослужащих во время прохождения службы на командных должностях в составе соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ", - говорится в сообщении.

В частности, в этих подразделениях боевиков разведка обнаружила работу комиссий "Службы защиты государственной тайны". По результатам проверки, командирами воинских частей оккупационных войск доведено приказы высшего командования о запрете пользования на территории "военных частей" и во время несения "службы" любыми устройствами мобильной связи. Все обнаруженные устройства будут удалены или уничтожены, а их владельцы - направлены в так называемые "органы государственной безопасности" боевиков.

Кроме того, по данным разведки, под предлогом недопущения утечки служебной информации личному составу боевиков доведено требование о запрете размещать в социальных сетях фотографии, имеющие отношение к военной службе.

Напомним, оккупанты попытались атаковать военных ООС, одного нападавшего взяли в плен.

Как сообщал УНН, на Донбассе произошло два взрыва у базы ОБСЕ.

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