В рф ускорят выпуск из военных учебных заведений. Выпускников будут привлекать к войне против Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Из-за потерь на войне с Украиной руководители вооруженных сил российской федерации приняли решение о проведении досрочных выпусков из высших военных учебных заведений, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.
Цитата
"Российские захватчики продолжают нести значительные потери. Для их пополнения руководством вооруженных сил российской федерации принято решение о проведении 29 апреля текущего года досрочных выпусков из высших военных учебных заведений страны-агрессора в Москве, Санкт-Петербурге, Костроме, Пензе, Омске, Тюмени, Казани, Новосибирске, Вольске и Благовещенске", - говорится в сообщении.
В Генштабе добавили, что при этом, выпуски из ВУЗов, готовящих специалистов для воинских частей ракетных войск стратегического назначения, воздушно-космических сил и военно-морских сил вооруженных сил российской федерации, будут проводить в соответствии с запланированными ранее графиками.
Напомним
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 177 680 человек, 3636 танков и сотен единиц военной техники.