В рф ускорят выпуск из военных учебных заведений. Выпускников будут привлекать к войне против Украины

Цитата

"Российские захватчики продолжают нести значительные потери. Для их пополнения руководством вооруженных сил российской федерации принято решение о проведении 29 апреля текущего года досрочных выпусков из высших военных учебных заведений страны-агрессора в Москве, Санкт-Петербурге, Костроме, Пензе, Омске, Тюмени, Казани, Новосибирске, Вольске и Благовещенске", - говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что при этом, выпуски из ВУЗов, готовящих специалистов для воинских частей ракетных войск стратегического назначения, воздушно-космических сил и военно-морских сил вооруженных сил российской федерации, будут проводить в соответствии с запланированными ранее графиками.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 177 680 человек, 3636 танков и сотен единиц военной техники.