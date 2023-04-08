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У рф пришвидшать випуск з військових навчальних закладів. Випускників залучатимуть до війни проти України

У рф пришвидшать випуск з військових навчальних закладів. Випускників залучатимуть до війни проти України

Київ • УНН

 • 1017445 перегляди

КИЇВ. 8 квітня. УНН. Через втрати на війні з Україною керівники збройних сил російської федерації прийняли рішення про проведення дострокових випусків з вищих військових навчальних закладів, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Цитата

"Російські загарбники продовжують зазнавати значних втрат. Для їх поповнення керівництвом збройних сил російської федерації прийнято рішення про проведення 29 квітня поточного року дострокових випусків з вищих військових навчальних закладів країни-агресора у Москві, Санкт-Петербурзі, Костромі, Пензі, Омську, Тюмені, Казані, Новосибірську, Вольську та Благовєщенську", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі додали, що при цьому, випуски з ВВНЗ, що готують спеціалістів для військових частин ракетних військ стратегічного призначення, повітряно-космічних сил та військово-морських сил збройних сил російської федерації, проводитимуть відповідно до запланованих раніше графіків.

Нагадаємо

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 177 680 осіб, 3636 танків та сотень одиниць військової техніки.

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