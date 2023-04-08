У рф пришвидшать випуск з військових навчальних закладів. Випускників залучатимуть до війни проти України
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Через втрати на війні з Україною керівники збройних сил російської федерації прийняли рішення про проведення дострокових випусків з вищих військових навчальних закладів, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.
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"Російські загарбники продовжують зазнавати значних втрат. Для їх поповнення керівництвом збройних сил російської федерації прийнято рішення про проведення 29 квітня поточного року дострокових випусків з вищих військових навчальних закладів країни-агресора у Москві, Санкт-Петербурзі, Костромі, Пензі, Омську, Тюмені, Казані, Новосибірську, Вольську та Благовєщенську", - йдеться у повідомленні.
У Генштабі додали, що при цьому, випуски з ВВНЗ, що готують спеціалістів для військових частин ракетних військ стратегічного призначення, повітряно-космічних сил та військово-морських сил збройних сил російської федерації, проводитимуть відповідно до запланованих раніше графіків.
Нагадаємо
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 177 680 осіб, 3636 танків та сотень одиниць військової техніки.