В РФ возбудили уголовное дело по факту нападения на А.Навального
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. В РФ по факту нападения на оппозиционера Алексея Навального возбуждено уголовное дело, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Уголовное дело было возбуждено еще 29 апреля по ст. 116 УК (побои), пострадавшим по которому является Алексей Навальный", - сообщила представитель прокуратуры Москвы Елена Россохина.
По ее словам, московская прокуратура изучила материалы и признала законным и обоснованным возбуждение уголовного дела.
"Дознание проводится управлением дознания ГУ МВД России по Москве. Прокуратура осуществляет надзор за расследованием", - сказала она.
Днем 27 апреля на Алексея Навального напали, облив зеленкой. В результате оппозиционер получил химический ожог и потерял 80% зрения в правом глазу. Он обратился в полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела после нападения.