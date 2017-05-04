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У РФ порушили кримінальну справу за фактом нападу на О.Навального

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. У РФ за фактом нападу на опозиціонера Олексія Навального порушено кримінальну справу, передає УНН із посиланням на ТАСС.

У РФ порушили кримінальну справу за фактом нападу на О.Навального

“Кримінальна справа була порушена ще 29 квітня по ст. 116 КК (побої), потерпілим по якій є Олексій Навальний”, — повідомила представник прокуратури Москви Олена Россохіна.

За її словами, московська прокуратура вивчила матеріали і визнала законним і обґрунтованим порушення кримінальної справи.

“Дізнання проводиться управлінням дізнання ГУ МВС Росії по Москві. Прокуратура здійснює нагляд за розслідуванням”, — сказала вона.

Вдень 27 квітня на Олексія Навального напали, обливши зеленкою. В результаті опозиціонер отримав хімічний опік і втратив 80% зору в правому оці. Він звернувся в поліцію із заявою про порушення кримінальної справи після нападу.

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