У РФ порушили кримінальну справу за фактом нападу на О.Навального
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. У РФ за фактом нападу на опозиціонера Олексія Навального порушено кримінальну справу, передає УНН із посиланням на ТАСС.
“Кримінальна справа була порушена ще 29 квітня по ст. 116 КК (побої), потерпілим по якій є Олексій Навальний”, — повідомила представник прокуратури Москви Олена Россохіна.
За її словами, московська прокуратура вивчила матеріали і визнала законним і обґрунтованим порушення кримінальної справи.
“Дізнання проводиться управлінням дізнання ГУ МВС Росії по Москві. Прокуратура здійснює нагляд за розслідуванням”, — сказала вона.
Вдень 27 квітня на Олексія Навального напали, обливши зеленкою. В результаті опозиціонер отримав хімічний опік і втратив 80% зору в правому оці. Він звернувся в поліцію із заявою про порушення кримінальної справи після нападу.