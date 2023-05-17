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В рф пообещали не препятствовать выходу турецких судов из Николаева - Эрдоган

В рф пообещали не препятствовать выходу турецких судов из Николаева - Эрдоган

Киев • УНН

 • 866002 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что российская сторона выразила готовность не создавать препятствий для выхода турецких судов из Николаева, передает УНН со ссылкой на Анадолу.

Цитата

"Эрдоган поблагодарил российскую сторону также за готовность не создавать препятствий для выхода турецких судов из портов Николаев и Ольвия", - говорится в сообщении.

Добавим

Ранее Эрдоган сообщил, что срок действия "зерновой сделки" продлен еще на два месяца. Турецкий лидер поблагодарил представителей рф и Украины за поддержку инициативы.

Эрдоган напомнил, что благодаря усилиям Анкары, конструктивности позиций рф и Украины и вкладу ООН, стамбульское соглашение от 22 июля 2022 года по поставкам агропродукции из черноморских портов неоднократно продлевалось.

По его словам, последний срок продления операции приближался к концу. "Усилиями Турции, а также при поддержке российских и украинских друзей, "Черноморское зерновое соглашение" продлено еще на два месяца", - отметил Эрдоган.

Политик подчеркнул, что это соглашение является жизненной значимостью для бесперебойности глобальных поставок продовольствия, особенно нуждающимся странам. "Надеюсь, что это решение (о продлении "зернового соглашения") ответит интересам всех сторон. Мы продолжим усилия по выполнению всех условий договоренностей, а также предпримем шаги по дальнейшему его продлению", - сказал президент.

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