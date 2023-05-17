У рф пообіцяли не перешкоджати виходу турецьких суден з Миколаєва - Ердоган
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що російська сторона висловила готовність не створювати перешкод для виходу турецьких суден з Миколаєва, передає УНН із посиланням на Анадолу.
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"Ердоган подякував російській стороні також за готовність не створювати перешкод для виходу турецьких суден з портів Миколаїв та Ольвія", - йдеться у повідомленні.
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Раніше Ердоган повідомив, що термін дії "зернової угоди" продовжено ще на два місяці. Турецький лідер подякував представникам рф та України за підтримку ініціативи.
Ердоган нагадав, що завдяки зусиллям Анкари, конструктивності позицій рф та України та вкладу ООН, стамбульська угода від 22 липня 2022 року щодо постачання агропродукції з чорноморських портів неодноразово продовжувалася.
За його словами, останній термін продовження операції наближався до кінця. "Зусиллями Туреччини, а також за підтримки російських та українських друзів, "Чорноморська зернова угода" продовжена ще на два місяці", - зазначив Ердоган.
Політик підкреслив, що ця угода є життєвою значущістю для безперебійності глобальних поставок продовольства, особливо країнам, що потребують. "Сподіваюся, що це рішення (про продовження "зернової угоди") відповість інтересам усіх сторін. Ми продовжимо зусилля щодо виконання всіх умов домовленостей, а також зробимо кроки щодо подальшого її продовження", - сказав президент.
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