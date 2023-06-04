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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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В рф более ста задержанных на акциях в поддержку Навального

Киев • УНН

 • 353224 просмотра

КИЕВ. 5 июня. УНН. На акциях в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального по всей россии, по данным на вечер воскресенья, задержаны более 100 человек, из них по меньшей мере четверо – несовершеннолетние. Такие сведения предоставил правозащитный проект "ОВД-Инфо", сообщает УНН.

В рф более ста задержанных на акциях в поддержку Навального

Детали 

Сейчас известны имена 109 задержанных в 23 городах россии, более 60 из них были задержаны в москве, более 10 в санкт-петербурге.

4 июня День рождения Алексея Навального, который отбывает длительный срок заключения в колонии строгого режима во владимирской области. Ему исполнилось 47 лет. Сторонники оппозиционера ранее анонсировали акции 4 июня в его поддержку в России и за рубежом. Активисты призвали также присоединиться к протестам тех, кто живет за рубежом, выходить на главные площади городов.

Акции в россии не согласовывались с властями и проходили не в форме митингов. Их участники выходили в одиночные пикеты, расклеивали или раздавали листовки или выражали свою поддержку Навальному как-то иначе. "ОВД-Инфо" отмечает, что поводами для задержаний становятся воздушные шарики, надписи на асфальте "и другие абсурдные обстоятельства".

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