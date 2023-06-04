В рф более ста задержанных на акциях в поддержку Навального

Детали

Сейчас известны имена 109 задержанных в 23 городах россии, более 60 из них были задержаны в москве, более 10 в санкт-петербурге.

4 июня День рождения Алексея Навального, который отбывает длительный срок заключения в колонии строгого режима во владимирской области. Ему исполнилось 47 лет. Сторонники оппозиционера ранее анонсировали акции 4 июня в его поддержку в России и за рубежом. Активисты призвали также присоединиться к протестам тех, кто живет за рубежом, выходить на главные площади городов.

Акции в россии не согласовывались с властями и проходили не в форме митингов. Их участники выходили в одиночные пикеты, расклеивали или раздавали листовки или выражали свою поддержку Навальному как-то иначе. "ОВД-Инфо" отмечает, что поводами для задержаний становятся воздушные шарики, надписи на асфальте "и другие абсурдные обстоятельства".