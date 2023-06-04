У рф понад сто затриманих на акціях на підтримку Навального

Деталі

Наразі відомі імена 109 затриманих у 23 містах росії.Більш як 60 із них було затримано у москві, понад 10 у санкт-петербурзі.

4 червня День народження Олексія Навального, який відбуває тривалий термін ув'язнення в колонії суворого режиму у володимирській області. Йому виповнилося 47 років. Прихильники опозиціонера раніше анонсували акції 4 червня на його підтримку у росії та за кордоном. Активісти закликали також долучитись до протестів тих, хто живе за кордоном, виходити на головні площі міст.

Акції в рф не погоджувалися з владою та проходили не у формі мітингів. Їхні учасники виходили в одиночні пікети, розклеювали чи роздавали листівки або висловлювали свою підтримку Навальному якось інакше. "ОВД-Інфо" зазначає, що приводами для затримань стають повітряні кульки, написи на асфальті "та інші абсурдні обставини".