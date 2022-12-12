В рф планируют "поддержать боевой дух" мобилизованных на войну в Украине баянами и балалайками

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«Министерством обороны российской федерации организована работа по сбору и передаче музыкальных инструментов (баянов, аккордеонов, губных гармоник, гитар, балалаек (далее – музыкальных инструментов) мобилизованным, военнослужащим, выполняющим специальные задачи, не имеющих профессионального музыкального образования, в целях поддержки боевого духа, сплочения, воодушевления на подвиги, морально-психологической разгрузки», - говориться в сообщении.

Отмечается, что пункты сбора развернуты в городе Санкт-Петербург.

Дополнение

Новая волна мобилизации в россии начнется в январе. Официально его объявлять не будут, использовав негласные методы пополнения армии.

Украинская разведка сообщала, что мобилизованные в рф вынуждены сами покупать форму и снаряжение, не хватает ни денег, ни еды.