В рф планируют "поддержать боевой дух" мобилизованных на войну в Украине баянами и балалайками
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Министерством обороны россии организован сбор музыкальных инструментов для отправки мобилизованным россиянам на войну в Украине в целях "поддержки боевого духа". Об этом УНН сообщает со ссылкой на российскую администрацию муниципального округа Гагаринское.
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«Министерством обороны российской федерации организована работа по сбору и передаче музыкальных инструментов (баянов, аккордеонов, губных гармоник, гитар, балалаек (далее – музыкальных инструментов) мобилизованным, военнослужащим, выполняющим специальные задачи, не имеющих профессионального музыкального образования, в целях поддержки боевого духа, сплочения, воодушевления на подвиги, морально-психологической разгрузки», - говориться в сообщении.
Отмечается, что пункты сбора развернуты в городе Санкт-Петербург.
Дополнение
Новая волна мобилизации в россии начнется в январе. Официально его объявлять не будут, использовав негласные методы пополнения армии.
Украинская разведка сообщала, что мобилизованные в рф вынуждены сами покупать форму и снаряжение, не хватает ни денег, ни еды.