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У рф планують "підтримати бойовий дух" мобілізованих на війну в Україні баянами та балалайками

У рф планують "підтримати бойовий дух" мобілізованих на війну в Україні баянами та балалайками

Київ • УНН

 • 513945 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Міністерством оборони росії організовано збір музичних інструментів для відправки мобілізованим росіянам на війну в Україні з метою "підтримки бойового духу". Про це повідомляє УНН з посиланням на російську адміністрацію муніципального округу Гагарінське.

Цитата

«Міністерством оборони російської федерації організована робота зі збирання і передачі музичних інструментів (баянів, акордеонів, губних гармонік, гітар, балалайок (далі – музичних інструментів) мобілізованим, військовослужбовцям, виконуючим спеціальні завдання, які мають професійного музичного освіти, з метою підтримки бойового духу, згуртування, наснаги на подвиги, морально-психологічного розвантаження», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пункти збору розгорнуті у місті Санкт-Петербург.

Доповнення

Нова хвиля мобілізації в росії почнеться в січні. Офіційно її оголошувати не будуть, використавши негласні методи поповнення армії.

Українська розвідка повідомляла, що мобілізовані в росії змушені самі купувати форму та спорядження, не вистачає ні грошей, ні їжі.

Українські Національні Новини

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