В РФ подтвердили, что "задержанные СБУ" российские военные сами перешли через админграницу
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Российских военных, "похищенных СБУ", заманили якобы для передачи документов и задержали, как только они перешли админграницу. Об этом сообщил представитель штаба Черноморского флота РФ, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Сразу после выхода Максима Одинцова и Александра Баранова за пределы Российской Федерации, военнослужащие были задержаны представителями СБУ и вывезены в Николаевскую область Украины", - сообщил представитель флота.
По его словам, прапорщика и младшего сержанта "заманили" на пункт пропуска "Джанкой" якобы для передачи им документов.
"На пункт пропуска "Джанкой" сотрудники СБУ через подставных лиц заманили прапорщика Максима Одинцова и младшего сержанта контрактной службы Александра Баранова якобы для передачи им заверенных документов, подтверждающих получение высшего образования в высших учебных заведениях Украины", - сообщил он.
Накануне Минобороны РФ сообщило, что якобы сотрудники СБУ незаконно задержали и вывезли из аннексированного Крыма в Украину двух "российских военнослужащих" и против них, по данным российского оборонного ведомства, пытаются сфабриковать уголовное преследование.
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал инцидент "провокацией" украинских спецслужб.
В Кремле не стали комментировать возможность обмена этих "военнослужащих".