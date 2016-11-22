У РФ підтвердили, що “затримані СБУ” російські військові самі перейшли через адмінмежу
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Російських військових, “викрадених СБУ”, заманили нібито для передачі документів та затримали щойно вони перейшли адмінмежу. Про це повідомив представник штабу Чорноморського флоту РФ, передає УНН з посиланням на ТАСС.
“Відразу після виходу Максима Одинцова і Олександра Баранова за межі Російської Федерації, військовослужбовці були затримані представниками СБУ і вивезені в Миколаївську область України”, — повідомив представник флоту.
За його словами, прапорщика і молодшого сержанта “заманили” на пункт пропуску “Джанкой” нібито для передачі їм документів.
“На пункт пропуску” Джанкой “співробітники СБУ через підставних осіб заманили прапорщика Максима Одинцова і молодшого сержанта контрактної служби Олександра Баранова нібито для передачі їм завірених документів, що підтверджують отримання вищої освіти у вищих навчальних закладах України”, — повідомив він.
Напередодні міноборони РФ повідомило, що нібито співробітники СБУ незаконно затримали і вивезли з анексованого Криму в Україну двох "російських військовослужбовців" і проти них, за даними російського оборонного відомства, намагаються сфабрикувати кримінальне переслідування.
Голова МЗС РФ Сергій Лавров назвав інцидент "провокацією" українських спецслужб.
У Кремлі не стали коментувати можливість обміну цих "військовослужбовців".