В результате взрыва на военной базе в Турции пострадали не менее 25 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. По меньшей мере 25 военнослужащих получили ранения в результате взрыва на военной базе в провинции Хаккяри на юго-востоке Турции. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении министерства национальной обороны республики, передает УНН.
“На одной из наших баз в Хаккяри произошло чрезвычайное происшествие в результате взрыва боеприпасов тяжелого вооружения. В результате происшествия ранения получили 25 военных, сейчас им оказывается медицинская помощь. Продолжаются поиски ещё семи военных. Было начато расследование в связи с инцидентом”, — отмечается в коммюнике.
Других подробностей об инциденте в ведомстве не привели. Между тем, как сообщил Anadolu, суд наложил запрет на освещение взрыва на военной базе на юго-востоке страны турецкими СМИ.
Как сообщал УНН, в 3:30 9 октября поступила информация от начальника 6-го арсенала, что в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв на технической территории. В 3:40 9 октября о пожаре и взрывах на территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области сообщили спасателям. Территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория — 402 га.
Из района ЧП эвакуировали 12 тыс. человек. Авиапространство поблизости закрыли в радиусе 30 км. Было прекращено движение автомобильного и железнодорожного транспорта.
Из-за взрывов на арсенале в Черниговской было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 425 УК Украины, позже переквалифицировано на диверсию.
7 ноября стала известна причина пожара на складах. По данным военной прокуратуры причиной взрывов на 6-м арсенале у Ичне Черниговской области стала диверсионная деятельность путем проникновения на техническую территорию неустановленных лиц.