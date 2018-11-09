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У результаті вибуху на військовій базі в Туреччині постраждали не менше 25 осіб

У результаті вибуху на військовій базі в Туреччині постраждали не менше 25 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Щонайменше 25 військовослужбовців отримали поранення в результаті вибуху на військовій базі в провінції Хаккярі на південному сході Туреччини. Про це йдеться в поширеній у п’ятницю заяві міністерства національної оборони республіки, інформує УНН.

“На одній із наших баз у Хаккярі сталася надзвичайна пригода в результаті вибуху боєприпасів важкого озброєння. У результаті події поранення отримали 25 військових, зараз їм надають медичну допомогу. Тривають пошуки ще семи військових. Було розпочато розслідування у зв’язку з інцидентом”, — наголошується в комюніке.

Інших подробиць про інцидент у відомстві не привели. Тим часом, як повідомило Anadolu, суд наклав заборону на висвітлення вибуху на військовій базі на південному сході країни турецькими ЗМІ.

Як повідомляв УНН, о 3:30 9 жовтня надійшла інформація від начальника 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області стався вибух на технічній території. О 3:40 9 жовтня про пожежу та вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області повідомили рятувальників. Територія 6-го арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія — 402 га.

З району НС евакуювали 12 тис. осіб. Авіапростір поблизу закрили у радіусі 30 км. Було припинено рух автомобільногоі залізничного транспорту.

Через вибухи на арсеналі на Чернігівщині було відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 425 КК України, пізніше перекваліфіковане на диверсію.

7 листопада стала відома причина виникнення пожежі на складах. За даними військової прокуратури причиною вибухів на 6-му арсеналі біля Ічні Чернігівської області стала диверсійна діяльність шляхом проникнення на технічну територію невстановлених осіб.

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