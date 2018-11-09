У результаті вибуху на військовій базі в Туреччині постраждали не менше 25 осіб

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Щонайменше 25 військовослужбовців отримали поранення в результаті вибуху на військовій базі в провінції Хаккярі на південному сході Туреччини. Про це йдеться в поширеній у п’ятницю заяві міністерства національної оборони республіки, інформує УНН.