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15 марта, 19:03 • 77936 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 119319 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 112309 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 106879 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 93655 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 92417 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 80948 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 115783 просмотра

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14 марта, 19:57 • 123835 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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В результате удара по Изюму погибли четверо взрослых и двое детей

В результате удара по Изюму погибли четверо взрослых и двое детей

Киев • УНН

 • 117730 просмотра

КИЕВ. 3 марта. УНН. Четверо взрослых и двое детей погибли в частном доме в Изюме во время удара российских оккупантов. Об этом сообщил Суспильному заместитель мэра Изюма Владимир Мацокин, передает УНН.

Цитата

"6 погибших в частном доме в Изюме, двое из них — дети", - сообщил Мацокин.

Ранее

Оккупанты ударили по Изюму. Как сообщил заместитель мэра Изюма Владимир Мацокин, попали в многоэтажку и частный дом, есть жертвы.

Напомним

Накануне, 1 марта, ракеты оккупантов попали в здание Харьковской ОГА, оперный театр, филармонию и часть жилого массива.

По данным ОГА, 21 человек погиб и 112 получили ранения в результате обстрелов Харькова за последние сутки.

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