В результате удара по Изюму погибли четверо взрослых и двое детей
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Четверо взрослых и двое детей погибли в частном доме в Изюме во время удара российских оккупантов. Об этом сообщил Суспильному заместитель мэра Изюма Владимир Мацокин, передает УНН.
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"6 погибших в частном доме в Изюме, двое из них — дети", - сообщил Мацокин.
Ранее
Оккупанты ударили по Изюму. Как сообщил заместитель мэра Изюма Владимир Мацокин, попали в многоэтажку и частный дом, есть жертвы.
Напомним
Накануне, 1 марта, ракеты оккупантов попали в здание Харьковской ОГА, оперный театр, филармонию и часть жилого массива.
По данным ОГА, 21 человек погиб и 112 получили ранения в результате обстрелов Харькова за последние сутки.