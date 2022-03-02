В результате удара по Изюму погибли четверо взрослых и двое детей

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"6 погибших в частном доме в Изюме, двое из них — дети", - сообщил Мацокин.

Ранее

Оккупанты ударили по Изюму. Как сообщил заместитель мэра Изюма Владимир Мацокин, попали в многоэтажку и частный дом, есть жертвы.

Напомним

Накануне, 1 марта, ракеты оккупантов попали в здание Харьковской ОГА, оперный театр, филармонию и часть жилого массива.

По данным ОГА, 21 человек погиб и 112 получили ранения в результате обстрелов Харькова за последние сутки.