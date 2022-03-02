У результаті удару по Ізюму загинуло четверо дорослих і двоє дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Четверо дорослих та двоє дітей загинули у приватному будинку в Ізюмі під час удару російських окупантів. Про це повідомив Суспільному заступник мера Ізюма Володимир Мацокін, передає УНН.
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"6 загиблих у приватному будинку в Ізюмі, двоє з них — діти", - повідомив Мацокін.
Раніше
Окупанти вдарили по Ізюму. Як повідомив заступник мера Ізюма Володимир Мацокін, влучили у багатоповерхівку та приватний будинок, є жертви.
Нагадаємо
Напередодні, 1 березня, ракети окупантів влучили у будівлю Харківської ОДА, оперний театр, філармонію та частину житлового масиву.
За даними ОДА, 21 особа загинула та 112 отримали поранення внаслідок обстрілів Харкова за останню добу.