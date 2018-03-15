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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 25666 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 40391 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 45286 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 94567 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 87487 просмотра

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10 марта, 09:12 • 103168 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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В регламентном комитете ВР еще не получали представление ГПУ на Савченко

В регламентном комитете ВР еще не получали представление ГПУ на Савченко

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 марта. УНН. В парламентский комитет по вопросам Регламента и организации работы Верховной Рады еще не поступило представление Генерального прокурора о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, на задержание и избрание меры пресечения в виде ареста в отношении народного депутата Надежды Савченко. Об этом сообщили УНН в секретариате комитета ВР.

"Не может планироваться (рассмотрение представления - ред.), потому что нет еще представления", - сказали в секретариате регламентного комитета, отвечая на вопрос о том, планируется ли сегодня рассмотрение комитетом представления по Н.Савченко.

Как сообщал УНН, Генеральный прокурор Юрий Луценко в четверг внес в Верховную Раду представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.

Генпрокурор Ю.Луценко сегодня заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что народный депутат Надежда Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.

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