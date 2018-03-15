В регламентном комитете ВР еще не получали представление ГПУ на Савченко
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. В парламентский комитет по вопросам Регламента и организации работы Верховной Рады еще не поступило представление Генерального прокурора о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, на задержание и избрание меры пресечения в виде ареста в отношении народного депутата Надежды Савченко. Об этом сообщили УНН в секретариате комитета ВР.
"Не может планироваться (рассмотрение представления - ред.), потому что нет еще представления", - сказали в секретариате регламентного комитета, отвечая на вопрос о том, планируется ли сегодня рассмотрение комитетом представления по Н.Савченко.
Как сообщал УНН, Генеральный прокурор Юрий Луценко в четверг внес в Верховную Раду представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.
Генпрокурор Ю.Луценко сегодня заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что народный депутат Надежда Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.