У регламентному комітеті ВР ще не отримували подання ГПУ на Савченко
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. До парламентского комітету з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради ще не надійшло подання Генерального прокурора про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, на затримання та обрання запобіжного заходу у вигляді арешту стосовно народного депутата Надії Савченко. Про це повідомили УНН у секретаріаті комітету ВР.
"Не може плануватися (розгляд подання - ред.), бо немає ще подання", - сказали у секретаріаті регламентного комітету, відповідаючи на запитання про те, чи планується сьогодні розгляд комітетом подання щодо Н.Савченко.
Як повідомляв УНН, Генеральний прокурор Юрій Луценко у четвер вніс до Верховної Ради подання на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Надії Савченко.
Генпрокурор Ю.Луценко сьогодні заявив, що є незаперечні докази того, що народний депутат Надія Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.