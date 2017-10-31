В районе Калиновки изъято более 3 тыс. взрывоопасных предметов

Как сообщает пресс-служба, по состоянию на 7 ч. 31 октября открытых очагов горения и взрывов боеприпасов на территории склада не наблюдается.

"Сводным пиротехническим отрядом ГСЧС Украины (48 чел. И 18 ед. Тех.) производится очистка местности от взрывоопасных предметов в километровой зоне вокруг арсенала. Обследовано на наличие взрывоопасных предметов 30 тыс. 152 га территории, обнаружено и изъято 3 тыс. 56 взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.

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Отмечено, что всего с начала выполнения работ получено и выполнено 489 заявок от населения по выявлению взрывоопасных предметов.

Напомним, 26 сентября около 22:00 на военных складах населенного пункта Калиновка Винницкой области произошел пожар.