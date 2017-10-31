В районе Калиновки изъято более 3 тыс. взрывоопасных предметов

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 35830 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100911 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 153352 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115185 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115784 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112132 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104013 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106988 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103496 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152815 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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В районе Калиновки изъято более 3 тыс. взрывоопасных предметов

В районе Калиновки изъято более 3 тыс. взрывоопасных предметов

Киев  •  УНН

 • 7649 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. В ходе проведения работ по гуманитарному разминированию в Калиновке Винницкой области обнаружено и изъято 3 тыс. 56 взрывоопасных предметов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Как сообщает пресс-служба, по состоянию на 7 ч. 31 октября открытых очагов горения и взрывов боеприпасов на территории склада не наблюдается.

"Сводным пиротехническим отрядом ГСЧС Украины (48 чел. И 18 ед. Тех.) производится очистка местности от взрывоопасных предметов в километровой зоне вокруг арсенала. Обследовано на наличие взрывоопасных предметов 30 тыс. 152 га территории, обнаружено и изъято 3 тыс. 56 взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ГСЧС до конца ноября планирует завершить разминирование территории арсенала в Калиновке

Отмечено, что всего с начала выполнения работ получено и выполнено 489 заявок от населения по выявлению взрывоопасных предметов.

Напомним, 26 сентября около 22:00 на военных складах населенного пункта Калиновка Винницкой области произошел пожар.

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