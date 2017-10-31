У районі Калинівки вилучено понад 3 тис. вибухонебезпечних предметів
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. У ході проведення робіт з гуманітарного розмінування в Калинівці Вінницької області виявлено та вилучено 3 тис. 56 вибухонебезпечних предметів, передає УНН з посиланням на прес-службу ДСНС.
Як повідомляє прес-служба, станом на 7 год. 31 жовтня відкритих осередків горіння та вибухів боєприпасів на території складу не спостерігається.
"Зведеним піротехнічним загоном ДСНС України (48 чол. та 18 од. тех.) проводиться очищення місцевості від вибухонебезпечних предметів у кілометровій зоні навколо арсеналу. Обстежено на наявність вибухонебезпечних предметів 30 тис. 152 га території, виявлено та вилучено 3 тис. 56 вибухонебезпечних предметів", - йдеться в повідомленні.
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Зазначено, що усього з початку виконання робіт отримано та виконано 489 заявок від населення щодо виявлення вибухонебезпечних предметів.
Нагадаємо, 26 вересня близько 22:00 на військових складах населеного пункту Калинівка на Вінниччині сталася пожежа.