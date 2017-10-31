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У районі Калинівки вилучено понад 3 тис. вибухонебезпечних предметів

У районі Калинівки вилучено понад 3 тис. вибухонебезпечних предметів

Київ • УНН

 • 7655 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. У ході проведення робіт з гуманітарного розмінування в Калинівці Вінницької області виявлено та вилучено 3 тис. 56 вибухонебезпечних предметів, передає УНН з посиланням на прес-службу ДСНС.

Як повідомляє прес-служба, станом на 7 год. 31 жовтня відкритих осередків горіння та вибухів боєприпасів на території складу не спостерігається.

"Зведеним піротехнічним загоном ДСНС України (48 чол. та 18 од. тех.) проводиться очищення місцевості від вибухонебезпечних предметів у кілометровій зоні навколо арсеналу. Обстежено на наявність вибухонебезпечних предметів 30 тис. 152 га території, виявлено та вилучено 3 тис. 56 вибухонебезпечних предметів", - йдеться в повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ДСНС до кінця листопада планує завершити розмінування території арсеналу в Калинівці

Зазначено, що усього з початку виконання робіт отримано та виконано 489 заявок від населення щодо виявлення вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, 26 вересня близько 22:00 на військових складах населеного пункту Калинівка на Вінниччині сталася пожежа.

Українські Національні Новини

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