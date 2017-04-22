В рамках дела Н.Мартыненко допрошены три министра энергетики - САП

Во время обсуждения ходатайства прокурор САП Андрей Перов отметил, что подозреваемый Н.Мартыненко использовал средства госпредприятия в собственных бытовых целях и заключил незаконный договор о поставке урана и незаконный тендер.

Он также отметил, что по результатам аудита, убытки от незаконной деятельности Н.Мартыненко составляют более 17 млн ​​долл.

"Мы хотели показать, что лицо, имеющее миллионное состояние, все равно может рассматривать государственное предприятие как собственный кошелек", - сказал А.Перов.

Он также подчеркнул, что, определяя размер залога, сторона обвинения учла размер причиненного вреда и имущественное положение Н.Мартыненко.

"Это преступление связан не только с нанесением ущерба, но и с завладением средствами", - уточнил А.Перов.

В свою очередь прокурор САП Роман Сымкив заявил, что в рамках уголовного дела были допрошены два экс-министра и действующий министр энергетики.

"В частности был допрошен и министр Насалик", - сказал Р.Симкив.

По его словам, все допрошенные министры признали, что условия, на которых был заключен договор по поставкам урана, кабальные и нанесли ущерб государству.

Вместе с тем, по его словам, уран в 2014 году поставлялся в Украину из Казахстана через Российскую Федерацию.

Напомним, 20 апреля 2017 года сотрудники НАБУ задержали бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко. Ему сообщили о подозрении в создании преступной организации (ч.5 ст.191 УК) и присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением (ч.1 ст.255 УК). НАБУ и САП ходатайствуют об аресте экс-нардепа на 60 суток с возможностью 300 млн грн залога.

В тот же день детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП задержали второе лицо в этом деле, заместителя главы "Нафтогаза" Сергея Перелому, по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255 (создание преступной организации), ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК. САП ходатайствует о применении к нему ареста с возможностью внесения 100 млн грн залога.

По версии следствия, государственное предприятие "ВостГОК" заключило контракт с компанией-посредником, подконтрольной задержанному экс-народному депутату, на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего интересам ГП в 2014-2016 годах был нанесен ущерб в размере 17,28 млн долл. США.