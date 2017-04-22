В рамках дела Н.Мартыненко допрошены три министра энергетики - САП
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. В рамках расследования дела в отношении бывшего народного депутата Николая Марнтиненка допрошены два экс-министра энергетики и действующий министр. Об этом во время судебного заседания заявил прокурор САП Роман Сымкив, передает корреспондент УНН.
Во время обсуждения ходатайства прокурор САП Андрей Перов отметил, что подозреваемый Н.Мартыненко использовал средства госпредприятия в собственных бытовых целях и заключил незаконный договор о поставке урана и незаконный тендер.
Он также отметил, что по результатам аудита, убытки от незаконной деятельности Н.Мартыненко составляют более 17 млн долл.
"Мы хотели показать, что лицо, имеющее миллионное состояние, все равно может рассматривать государственное предприятие как собственный кошелек", - сказал А.Перов.
Он также подчеркнул, что, определяя размер залога, сторона обвинения учла размер причиненного вреда и имущественное положение Н.Мартыненко.
"Это преступление связан не только с нанесением ущерба, но и с завладением средствами", - уточнил А.Перов.
В свою очередь прокурор САП Роман Сымкив заявил, что в рамках уголовного дела были допрошены два экс-министра и действующий министр энергетики.
"В частности был допрошен и министр Насалик", - сказал Р.Симкив.
По его словам, все допрошенные министры признали, что условия, на которых был заключен договор по поставкам урана, кабальные и нанесли ущерб государству.
Вместе с тем, по его словам, уран в 2014 году поставлялся в Украину из Казахстана через Российскую Федерацию.
Напомним, 20 апреля 2017 года сотрудники НАБУ задержали бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко. Ему сообщили о подозрении в создании преступной организации (ч.5 ст.191 УК) и присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением (ч.1 ст.255 УК). НАБУ и САП ходатайствуют об аресте экс-нардепа на 60 суток с возможностью 300 млн грн залога.
В тот же день детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП задержали второе лицо в этом деле, заместителя главы "Нафтогаза" Сергея Перелому, по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255 (создание преступной организации), ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК. САП ходатайствует о применении к нему ареста с возможностью внесения 100 млн грн залога.
По версии следствия, государственное предприятие "ВостГОК" заключило контракт с компанией-посредником, подконтрольной задержанному экс-народному депутату, на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего интересам ГП в 2014-2016 годах был нанесен ущерб в размере 17,28 млн долл. США.