У рамках справи М.Мартиненка допитані три міністри енергетики - САП
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. У рамках розслідування справи щодо колишнього народного депутата Миколи Марнтиненка допитані два екс-міністра енергетики та діючий міністр. Про це під час судового засідання заявив прокурор САП Роман Симків, передає кореспондент УНН.
Під час обговорення клопотання прокурор САП Андрій Перов зазначив, що підозрюваний М.Мартиненко використовував кошти держпідприємства у власних побутових цілях і уклав незаконний контракт щодо постачання урану і незаконний тендер.
Він також зазначив, що за результатами аудиту, збитки від незаконної діяльності М.Мартиненка становлять понад 17 млн дол.
"Ми хотіли показати, що особа, яка має мільйонні статки, все одно може розглядати державне підприємство як власний гаманець", - сказав А.Перов.
Він також підкреслив, що, визначаючи розмір застави, сторона обвинувачення врахувала розмір завданої шкоди і майновий стан М.Мартиненка.
"Цей злочин пов'язаний не лише з завданням збитків, а й з заволодінням коштів", - уточнив А.Перов.
У свою чергу прокурор САП Роман Симків заявив, що в рамках кримінальної справи були допитані два екс-міністра і діючий міністр енергетики.
"Зокрема був допитаний і міністр Насалик", - сказав Р.Симків.
За його словами, всі допитані міністри визнали, що умови, на яких був укладений договір з постачання урану, кабальні і нанесли шкоду державі.
Разом з тим, за його словами, уран у 2014 році постачався в Україну з Казахстану через Російську Федерацію.
Нагадаємо, 20 квітня 2017 року співробітники НАБУ затримали колишнього народного депутата України Миколу Мартиненка. Йому повідомили про підозру у створенні злочинної організації (ч.5 ст.191 ККУ) та привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ч.1 ст.255 ККУ). НАБУ та САП клопочуть про арешт екс-нардепа на 60 діб з можливістю 300 млн грн застави.
Того ж дня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП затримали другу особу у цій справі, заступника голови “Нафтогазу” Сергія Перелому, за підозрою у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст.255 (створення злочинної організації), ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ККУ. САП клопоче про застосування щодо нього арешту з можливістю внесення 100 млн грн застави.
За версією слідства, державне підприємство “СхідГЗК” уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-народному депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014-2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол. США.