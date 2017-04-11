В Раде найдутся голоса для отставки В.Гонтаревой - нардеп

"Рада проголосует за отставку Гонтаревой после этих затяжных несессионная недель. За это будет (достаточно голосов - ред.), а вот за нового (председателя НБУ - ред.) - сомневаюсь, что будет (достаточное количество голосов - ред.). Поэтому подвесить на и.о. - это очень выгодно. Это очень выгодно "подвесить" главу Нацбанка, сделав ее "исполняющим обязанности". Так же очень выгодно иметь "исполняющим обязанности" председателя Фонда госимущества. Для чего? Для "договорняков", - сказал нардеп.

Он также добавил, что во времени период, когда чиновник является лишь исполняющим обязанности, никак не ограничен: "У нас уже год существует и.о министра здравоохранения. Нет никаких сроков".

По словам Д.Добродомова, он считает, что ситуация будет развиваться именно так, потому что "не все так просто в отношениях Гройсмана (Премьер-министра Владимира Гройсмана - ред.) с Президентом".

"А знаете как он (Президент - ред.) "подвесить" Гройсмана? Отчет правительства утвердят, Гройсмана не снимут, а вот новую программу деятельности правительства, которая дает ежегодный иммунитет, не утвердят, так же подвесят на исполняющего обязанности", - сказал Д.Добродомов.

Как сообщал УНН, председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева написала заявление об отставке по собственному желанию с 10 мая этого года и подала ее Президенту.