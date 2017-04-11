У Раді знайдуться голоси для відставки В.Гонтаревої - нардеп

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КИЇВ. 11 квітня. УНН. Верховна Рада проголосує за відставку голови Національного банку України Валерії Гонтаревої, утім за заміну їй голосів може не знайтися. Таку думку в ексклюзивному коментарі кореспонденту УНН висловив народний депутат Дмитро Добродомов.

"Рада проголосує за відставку Гонтаревої після цих затяжних несесійних тижнів. За це буде (достатньо голосів - ред.), а от за нового (голову НБУ - ред.) - сумніваюсь, що буде (достатня кількість голосів - ред.). Тому підвісити на в.о. - це дуже вигідно. Це дуже вигідно "підвісити" голову Нацбанку, зробивши її "виконуючим обов'язки". Так само дуже вигідно мати "виконуючим обов'язки" голову Фонду держмайна. Для чого? Для "договорняків", - сказав нардеп.

Він також додав, що у часі період, коли чиновник є лише виконуючим обов'язки, ніяк не обмежений: "У нас уже рік існує в.о міністра охорони здоров'я. Немає ніяких термінів".

За словами Д.Добродомова, він вважає, що ситуація розвиватиметься саме так, бо "не все так просто у стосунках Гройсмана (Прем'єр-міністра Володимира Гройсмана - ред.) з Президентом".

"А знаєте як він (Президент - ред.) "підвісить" Гройсмана? Звіт уряду затвердять, Гройсмана не знімуть, а от нову програму діяльності уряду, яка дає щорічний імунітет, не затвердять, так само підвісять на виконуючого обов'язки", - сказав Д.Добродомов.

Як повідомляв УНН, голова Національного банку України Валерія Гонтарева написала заяву про відставку за власним бажанням з 10 травня цього року і подала її Президенту.

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