В Раде зарегистрирован законопроект о закреплении территории в центре Киеве под музей Небесной Сотни
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который закрепит территорию в центре Киева под музей Небесной Сотни. Об этом написала на своей странице в Facebook первый заместитель председателя парламента Ирина Геращенко, которая является одной из авторов проекта закона, передает УНН.
"Вместе с Ириной Луценко и Марией Ионовой зарегистрировали законопроект (6068), который закрепит территорию в центре Киева под Музей Небесной Сотни. Этим нашим законопроектом устраняется законодательная преграда о предоставлении в центральной части города Киева в установленном порядке земельного участка из земель коммунальной собственности в пользование Национальному мемориальному комплексу Героев Небесной Сотни - Музея Революции Достоинства ", - написала И.Геращенко.
Первый вице-спикер призвал народных депутатов принять этот закон в целом на следующей сессионной неделе, в годовщину Революции Достоинства.
Как сообщал УНН, 9 февраля на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты поддержали предоставление разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка .