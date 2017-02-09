В Раде зарегистрирован законопроект о закреплении территории в центре Киеве под музей Небесной Сотни

"Вместе с Ириной Луценко и Марией Ионовой зарегистрировали законопроект (6068), который закрепит территорию в центре Киева под Музей Небесной Сотни. Этим нашим законопроектом устраняется законодательная преграда о предоставлении в центральной части города Киева в установленном порядке земельного участка из земель коммунальной собственности в пользование Национальному мемориальному комплексу Героев Небесной Сотни - Музея Революции Достоинства ", - написала И.Геращенко.

Первый вице-спикер призвал народных депутатов принять этот закон в целом на следующей сессионной неделе, в годовщину Революции Достоинства.

Как сообщал УНН, 9 февраля на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты поддержали предоставление разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка .