В Раде зарегистрирован законопроект о закреплении территории в центре Киеве под музей Небесной Сотни

$41.190.15
45.550.30
ukru
Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине
06:46 • 86 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

7 апреля, 16:13 • 46160 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 113845 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 119360 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 130684 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 150009 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 161253 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 124528 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 139225 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 190015 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
4м/с
65%
Популярные новости

Президент США заявил, что "недоволен" ударами рф по Украине

7 апреля, 20:47 • 4590 просмотра

В Харьковской области трагедия: в огне погибли мужчина и 3-летний ребенок

7 апреля, 23:27 • 4882 просмотра

Apple срочно перевезла пять грузовых самолетов техники из Индии в США, чтобы избежать новых пошлин

01:05 • 8000 просмотра

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

03:43 • 4562 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

04:44 • 8460 просмотра
публикации

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 82 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 192671 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 248132 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 449731 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 401990 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Биньямин Нетаньяху

Александр Сырский

Урсула фон дер Ляйен

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Израиль

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 29051 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 28640 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 43264 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 65501 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 72475 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Lockheed Martin F-35 Lightning II

DJI Mavic

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

В Раде зарегистрирован законопроект о закреплении территории в центре Киеве под музей Небесной Сотни

Киев • УНН

 • 11744 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который закрепит территорию в центре Киева под музей Небесной Сотни. Об этом написала на своей странице в Facebook первый заместитель председателя парламента Ирина Геращенко, которая является одной из авторов проекта закона, передает УНН.

В Раде зарегистрирован законопроект о закреплении территории в центре Киеве под музей Небесной Сотни

"Вместе с Ириной Луценко и Марией Ионовой зарегистрировали законопроект (6068), который закрепит территорию в центре Киева под Музей Небесной Сотни. Этим нашим законопроектом устраняется законодательная преграда о предоставлении в центральной части города Киева в установленном порядке земельного участка из земель коммунальной собственности в пользование Национальному мемориальному комплексу Героев Небесной Сотни - Музея Революции Достоинства ", - написала И.Геращенко.

Первый вице-спикер призвал народных депутатов принять этот закон в целом на следующей сессионной неделе, в годовщину Революции Достоинства.

Как сообщал УНН, 9 февраля на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты поддержали предоставление разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка .

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$64.85
Bitcoin
$79,867.90
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$36.33
Золото
$3,020.40
Ethereum
$1,588.29