У Раді зареєстрований законопроект про закріплення території у центрі Києві під музей Небесної Сотні

“Разом з Іриною Луценко та Марією Іоновою зареєстрували законопроект (6068), який закріпить територію в центрі Києва під Музей Небесної Сотні. Цим нашим законопроектом усувається законодавча перепона щодо надання у центральній частині міста Києва в установленому порядку земельної ділянки із земель комунальної власності у користування Національному меморіальному комплексу Героїв Небесної Сотні — Музею Революції Гідності”, — написала І.Геращенко.

Перший віце-спікер закликала народних депутатів ухвалити цей закон вцілому на наступному сесійному тижні, в роковини Революції Гідності.

Як повідомляв УНН, 9 лютогона пленарному засіданні Київської міської ради депутати підтримали надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.