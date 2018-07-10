В Раде продолжаются консультации по сохранению всех кандидатур в ЦИК - Луценко

"Вопрос ЦИК вернули в повестку дня этой последней пленарной недели и как всегда, когда концентрация (депутатов в Раде - ред.) будет в четверг мы готовы рассматривать этот вопрос. Консультации (по этому вопросу - ред.) продолжаются в понимании как сохранить 14 кандидатов (которые поддержаны комитетом - ред.). Мы ожидаем от наших коллег,что они предложат что-то, чтобы конструктивно решить этот вопрос ", - рассказала И. Луценко.

Она добавила, что по ее мнению, могут быть внесены изменения в закон о ЦИК, для того чтобы не начинать процесс перевнесення кандидатур.



Верховная Рада в четверг планирует рассмотреть вопрос о назначении и увольнении членов Центральной избирательной комиссии.



Как сообщал УНН, в парламенте предложили увеличить состав членов Центральной избирательной комиссии для разблокировки вопроса обновления ЦИК.

Напомним, 5 июля, Рада не смогла перейти к обновлению ЦИК. За соответствующее решение во время рейтингового голосования проголосовали лишь 189 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.