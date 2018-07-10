У Раді продовжуються консультації щодо збереження усіх кандидатур до ЦВК – Луценко

"Питання ЦВК повернули у порядок денний цього останнього пленарного тижня і як завжди, коли концентрація (депутатів у Раді – ред.) буде у четвер ми готові розглядати це питання. Консультації (щодо цього питання – ред.) продовжуються у розумінні як саме зберегти 14 кандидатів (які підтримані комітетом – ред.). Ми очікуємо від наших колег, що вони запропонують щось, щоб конструктивно вирішити це питання", - розповіла І.Луценко.

Вона додала, що на її думку, можуть бути внесені зміни до закону про ЦВК, для того щоб не розпочинати процес перевнесення кандидатур.



Верховна Рада у четвер планує розглянути питання про призначення і звільнення членів Центральної виборчої комісії.



Як повідомляв УНН, у парламенті запропонували збільшити склад членів Центральної виборчої комісії для розблокування питання оновлення ЦВК.

Нагадаємо, 5 липня, Рада не змогла перейти до оновлення ЦВК. За відповідне рішення під час рейтингового голосування проголосували лише 189 депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів.