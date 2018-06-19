В Раде посчитали новый акциз на авто

"Все зависит от того, насколько будет показана справедливая стоимость, так как на такие автомобили ставка акцизного налога невысока, - 400-600 евро. Но НДС - 20% и въездная пошлина - 10. Действительно, если бы была показана справедливая стоимость, то сумма таможенных платежей достигала бы где 2600-3000 евро. Она будет почти одинакова независимо от возраста автомобиля. Если новее автомобиль и показывать справедливую стоимость - там меньше акциз. На старше - больше акциз, но его стоимость меньше и поэтому налог на добавленную стоимость (НДС) и въездного пошлина меньше. Надо ориентироваться, что в любом случае сумма растаможка будет достигать где-то 2500-3000 евро", - сказала Нина Южанина.

По ее словам, с учетом всей суммы платежей, украинцы будут заинтересованы покупать новые автомобили. Она подчеркнула, что при ввозе старых автомобилей обычно показывают документы о значительно меньшей цене, чем на самом деле. Таким образом НДС 20% и пошлину 10% платят с "заниженной цены в разы".



"Поэтому, такой косвенный налог, как акциз, в данном случае более справедливым. О том, что раздаются жалобы, что в любом случае, если посчитать все платежи - сумма платежей может достигать трех тысяч евро, - это так", - согласилась председатель налогового комитета.



Вместе с тем, она заявила, что НДС на авто в Украине не отменят, ведь это не поддержит ни МВФ, ни Минфин, ни сам профильный комитет Рады.



Как сообщал УНН, в Запорожской области хотят составить реестр водителей, управляющих транспортными средствами иностранного регистрации для упрощения идентификации виновника ДТП. Как сообщает пресс-служба Запорожской облгосадминистрации, с соответствующей инициативой на межведомственном совещании выступил губернатор области Константин Брыль.