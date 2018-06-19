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У Раді порахували новий акциз на авто

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КИЇВ. 19 червня. УНН. Розмитнення автівки коштуватиме 2,5-3 тис. євро, якщо Верховна Рада ухвалить зміни до законодавства про зниження акцизу авто. Про це в кулуарах парламенту повідомила голова комітету з питань Податкової та митної політики Ніна Южаніна, передає кореспондент УНН.

“Все залежить від того, наскільки буде показана справедлива вартість, тому що на такі автомобілі ставка акцизного податку невисока, - 400-600 євро. Але ПДВ - 20 % і в’їздне мито – 10. Справді, якби була показана справедлива вартість, то сума митних платежів сягала б десь 2600-3000 євро. Вона буде майже однакова незалежно від віку автомобіля. Якщо новіший автомобіль і показувати справедливу вартість, - там менший акциз. На старіший – більший акциз, але його вартість менша і тому податок на додану вартість (ПДВ) і в’їздне мито менше. Треба орієнтуватися, що у будь-якому разі сума розмитнення буде сягати десь 2500-3000 євро”, - сказала Ніна Южаніна.

За її словами, із урахуванням всієї суми платежів, українці будуть зацікавлені купувати новіші автівки. Вона підкреслила, що при ввезенні старих автівок зазвичай показують документи із значно меншою ціною, ніж насправді. Таким чином ПДВ 20% та мито 10% сплачують із "заниженої ціни в рази".

“Тому, такий непрямий податок, як акциз, у даному випадку є більш справедливим. Про те, що лунають нарікання, що у будь-якому випадку, якщо порахувати всі платежі, - сума платежів може сягати до трьох тисяч євро, - це так”, - погодилась голова податкового комітету.

Разом з тим, вона заявила, що ПДВ на авто в Україні не скасують, адже це не підтримає ані МВФ, ані Мінфін, ані сам профільний комітет Ради.

Як повідомляв УНН, у Запорізькій області хочуть скласти реєстр водіїв, які керують транспортними засобами іноземної реєстрації для спрощення ідентифікації винуватця ДТП. Як повідомляє прес-служба Запорізької облдержадміністрації, з відповідною ініціативою на міжвідомчій нараді виступив губернатор області Костянтин Бриль.

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