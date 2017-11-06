В Раде не исключили, что избирательные кодексы отправят в Венецианскую комиссию

"Не исключено, что в случае, если ни один из проектов избирательного кодекса не наберет голосов, они будут направлены в Венецианскую комиссию", - сказал он.

Как сообщал УНН, Верховная Рада на текущей пленарной неделе, с 7 по 10 ноября, сосредоточится на вопросах избирательного законодательства, Госбюджета, аграрного блока и приватизации.