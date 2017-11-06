В Раде не исключили, что избирательные кодексы отправят в Венецианскую комиссию

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 62050 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 130787 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 107924 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 110447 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 108484 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101219 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 105906 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102751 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 147183 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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В Раде не исключили, что избирательные кодексы отправят в Венецианскую комиссию

В Раде не исключили, что избирательные кодексы отправят в Венецианскую комиссию

Киев  •  УНН

 • 8462 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Если ни один из проектов избирательных кодексов не наберет достаточного количества голосов, проекты могут быть направлены в Венецианскую комиссию. Об этом журналистам заявил народный депутат и член комитета ВР по вопросам правовой политики и правосудия Валерий Писаренко, передает корреспондент УНН.

"Не исключено, что в случае, если ни один из проектов избирательного кодекса не наберет голосов, они будут направлены в Венецианскую комиссию", - сказал он.

Как сообщал УНН, Верховная Рада на текущей пленарной неделе, с 7 по 10 ноября, сосредоточится на вопросах избирательного законодательства, Госбюджета, аграрного блока и приватизации.

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