В Раде не исключили, что избирательные кодексы отправят в Венецианскую комиссию
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Если ни один из проектов избирательных кодексов не наберет достаточного количества голосов, проекты могут быть направлены в Венецианскую комиссию. Об этом журналистам заявил народный депутат и член комитета ВР по вопросам правовой политики и правосудия Валерий Писаренко, передает корреспондент УНН.
"Не исключено, что в случае, если ни один из проектов избирательного кодекса не наберет голосов, они будут направлены в Венецианскую комиссию", - сказал он.
Как сообщал УНН, Верховная Рада на текущей пленарной неделе, с 7 по 10 ноября, сосредоточится на вопросах избирательного законодательства, Госбюджета, аграрного блока и приватизации.