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У Раді не виключили, що виборчі кодекси відправлять до Венеціанської комісії

Київ • УНН

 • 8465 перегляди

КИЇВ. 6 листопада. УНН. Якщо жоден із проектів виборчі кодексів не набере достатньої кількості голосів, проекти можуть бути спрямовані до Венеціанської комісії. Про це журналістам заявив народний депутат і член комітету ВР з питань правової політики і правосуддя Валерій Писаренко, передає кореспондент УНН.

"Не виключно, що у разі коли жоден з проектів виборчого кодексу не набере голосів, вони будуть спрямовані до Венеціанської комісії", - сказав він.

Як повідомляв УНН, Верховна Рада поточного пленарного тижня, з 7 по 10 листопада, зосередиться на питаннях виборчого законодавства, Держбюджету, аграрного блоку і приватизації.

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