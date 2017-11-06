У Раді не виключили, що виборчі кодекси відправлять до Венеціанської комісії

"Не виключно, що у разі коли жоден з проектів виборчого кодексу не набере голосів, вони будуть спрямовані до Венеціанської комісії", - сказав він.

Як повідомляв УНН, Верховна Рада поточного пленарного тижня, з 7 по 10 листопада, зосередиться на питаннях виборчого законодавства, Держбюджету, аграрного блоку і приватизації.