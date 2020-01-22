В Раде хотят обязать Кабмин отчитываться о реализации принятых законопроектов
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. В Верховной Раде Украины хотят внести изменения в Регламент ВР и обязать Кабмин отчитываться о реализации принятых законопроектов. Об этом заявил сегодня под стенами Рады первый заместитель главы ВРУ Руслан Стефанчук, передает корреспондент УНН.
"Я подаю в каждый законопроект правку о том, чтобы в течение года Кабинет министров Украины проводил мониторинг удался ли этот закон, и достиг он той же цели. Сейчас мы хотим это прописать в Регламенте ВРУ, чтобы это было обязательным. Чтобы Кабинет министров, который занимается реализацией всех законодательных инициатив, которые приняты, он отчитывался перед Радой о том, насколько эти законы, которые мы приняли, они соответствуют той цели, которая полагалась", - сказал Стефанчук.
Напомним, Премьер-министр Украины Алексей Гончарук пообещал Президенту Украины Владимиру Зеленскому подготовить до 4 февраля промежуточный отчет о работе Кабмина.