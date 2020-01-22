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У Раді хочуть зобов’язати Кабмін звітувати про реалізацію прийнятих законопроектів

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 січня. УНН. У Верховній Раді України хочуть внести зміни до Регламенту ВР і зобов’язати Кабмін звітувати про реалізацію прийнятих законопроектів. Про це заявив сьогодні під стінами Ради перший заступник голови ВРУ Руслан Стефанчук, передає кореспондент УНН.

У Раді хочуть зобов’язати Кабмін звітувати про реалізацію прийнятих законопроектів

"Я подаю в кожен законопроект правку про те, щоб упродовж року Кабінет міністрів України проводив моніторинг чи вдався цей закон, і чи досяг він тієї мети. Зараз ми хочемо це прописати в Регламенті ВРУ, щоб це було обов’язковим. Щоб Кабінет міністрів, який займається реалізацією всіх законодавчих ініціатив, які прийняті, він звітував перед Радою щодо того, наскільки ці закони, що ми прийняли, вони відповідають тій меті, яка покладалася", - сказав Стефанчук.

Нагадаємо, Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук пообіцяв Президенту України Володимиру Зеленському підготувати до 4 лютого проміжний звіт про роботу Кабміну.

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