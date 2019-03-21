В Раде хотят покончить с практикой получения дотаций через фейковые документы на животных

"Законопроектом предлагается создать реестр животных. В нем будет содержаться информация о реальном составе животных, и согласно этому реестру государство будет понимать реальную картину. Потому что сегодня при отсутствии такого реестра владельцы животных могут писать в заявках на получение дотаций, что у них 100 коров, а по факту - 2. И таким образом предприниматели могут незаконно зарабатывать деньги за счет государства, лишает возможности других получить помощь", - говорит он.

Законопроект о чипирование животных является евроинтеграционным, продолжил Козаченко.

"Такая практика существует в ЕС. Принятием законопроекта мы гармонизируем свое законодательство с европейским, и создадим новые возможности для того, чтобы можно было поставлять более широкий спектр продукции в ЕС", - сказал он.

Отметим, что законопроект №9022 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно идентификации и регистрации животных" был зарегистрирован в августе 2018 года. С тех пор Рада четыре раза откладывала его рассмотрение.

"Его не принимают, потому что ВР работает, к сожалению, нестабильно. В аграрном комитете зарегистрировано более 100 законопроектов, 62 из которых рассмотрел и поддержал комитет. В том числе и №9022", - комментирует нардеп.

Напомним, законопроектом предлагается обязать владельцев домашних и диких животных оформлять ветеринарные паспорта. Идентифицировать и регистрировать животных будет специальное учреждение - Администратор Единого государственного реестра животных.

Предполагается, что после принятия законопроекта (№9022 - ред.) будет создан Единый государственный реестр животных. Каждой идентифицированной животному присвоят уникальный номер, под которым оно будет в базе. Владельцы зарегистрированных животных смогут получить выписку из реестра бесплатно.

Владельцы незарегистрированных животных не смогут претендовать на получение бюджетной дотации.