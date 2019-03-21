У Раді хочуть покінчити з практикою отримання дотацій через фейкові документи на тварин
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Деякі українські фермери отримують державні дотації, підробляючи документи про чисельність поголів'я тварин. Ситуацію можна змінити шляхом прийняття законопроекту про ідентифікацію та реєстрацію тварин. Про це у коментарі УНН розповів член аграрного комітету ВР, народний депутат Леонід Козаченко.
"Законопроектом пропонується створити реєстр тварин. У ньому буде міститися інформація про реальний склад тварин, і згідно з цим реєстром держава розумітиме реальну картину. Бо сьогодні за відсутності такого реєстру власники тварин можуть писати у заявках на отримання дотацій, що у них 100 корів, а по факту - 2. І в такий спосіб підприємці можуть незаконно заробляти гроші за рахунок держави, що позбавляє можливості інших отримати допомогу", - каже він.
Законопроект про чипування тварин є євроінтеграційним, продовжив Козаченко.
"Така практика існує у ЄС. Прийняттям законопроекту ми гармонізуємо своє законодавство із європейським, і створимо нові можливості для того, щоб можна було поставляти більш широкий спектр продукції у ЄС", - сказав він.
Зазначимо, що законопроект №9022 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ідентифікації та реєстрації тварин" був зареєстрований у серпні 2018 року. З того часу Рада чотири рази відкладала його розгляд.
"Його не приймають, бо ВР працює, на жаль, нестабільно. В аграрному комітеті зареєстровано понад 100 законопроектів, 62 з яких розглянув і підтримав комітет. В тому числі і №9022", - коментує нардеп.
Нагадаємо, законопроектом пропонується зобов'язати власників домашніх та диких тварин оформляти ветеринарні паспорти. Ідентифікувати і реєструвати тварин буде спеціальний заклад - Адміністратор Єдиного державного реєстру тварин.
Передбачається, що після ухвалення законопроекту (№9022 - ред.) буде створено Єдиний державний реєстр тварин. Кожній ідентифікованій тварині присвоять унікальний номер, під яким вона буде в базі. Власники зареєстрованих тварин зможуть отримати виписку з реєстру безкоштовно.
Власники незареєстрованих тварин не зможуть претендувати на отримання бюджетної дотації.