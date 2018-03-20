В пяти областях Украины завтра ожидаются сильные снегопады и метели

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 20702 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 26709 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 72204 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 79039 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 102407 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109443 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116710 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121981 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133129 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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КИЕВ. 20 марта. УНН. К концу суток 20 марта во Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях ожидается сильный снег. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Укравтодора.

"До конца суток 20 марта во Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях сильный снег, в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях гололед", - говорится в сообщении.

Сильный снег и метели прогнозируют ночью и утром 21 марта в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях. В южных, центральных и восточных областях порывы ветра 15-20 м/с, а на Приазовье местами 25-28 м/с.

Также на дорогах страны ожидается гололедица.

Напомним, в движение трех ночных троллейбусов в Киеве внесут изменения в ночь на 20 и 21 марта из-за замену контактного провода на троллейбусной линии на Лыбидской площади и выполнения тросовых работ контактной сети на троллейбусной линии в районе путепровода возле станции метро "Нивки".

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