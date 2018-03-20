У п'ятьох областях України завтра очікуються сильні снігопади та хуртовини

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Київ • УНН

 • 30953 перегляди

КИЇВ. 20 березня. УНН. До кінця доби 20 березня у Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській та Миколаївській областях очікується сильний сніг. Про це повідомляє УНН, посилаючись на прес-службу Укравтодора.

“До кінця доби 20 березня у Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській та Миколаївській областях сильний сніг, у Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях ожеледь”, — йдеться в повідомленні.

Сильний сніг та хуртовини прогнозують вночі та вранці 21 березня в Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській і Сумській областях. У південних, центральних і східних областях пориви вітру 15-20 м /с, а на Приазов’ї місцями 25-28 м /с.

Також на дорогах країни очікується ожеледиця.

Нагадаємо, у рух трьох нічних тролейбусів у Києві внесуть зміни у ніч проти 20 та 21 березня через заміну контактного проводу на тролейбусній лінії на Либідській площі та виконання тросових робіт контактної мережі на тролейбусній лінії в районі шляхопроводу біля станції метро “Нивки”.

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