В Пуэрто-Рико уже третий раз за месяц сменился губернатор
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. В Пуэрто Рико, Карибском острове, который является территорией США, но не имеет статуса штата, сменился уже третий губернатор за меньше чем месяц, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.
Сначала Губернатор Рикардо Роселль ушел в отставку после скандала и массовых протестов. Он шутил о том, чтобы застрелить мэра Сан-Хуана Кармен Юлин Круз, обсуждал давление на критичных по отношению к нему журналистов, ругал политических оппонентов и власть в Вашингтоне, а также сделал гомофобную ремарку про известного певца Рики Мартина.
Назначение его преемника Петра Пьерлуизи суд признал неконституционным.
В среду присягу губернатора составила министр юстиции Ванда Васкез. Впрочем, протесты в Пуэрто Рико не утихают, и правящая партия говорит о возможной четвертой смену губернатора в ближайшие дни.
Кто бы ни возглавил территорию, оказаться перед сверхсложной задачей — вывести Пуэрто Рико из глубокого экономического кризиса, который продолжается уже много лет и только усложнилась из-за сокрушительный урагана “Мария” в 2017 году.
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