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У Пуерто-Ріко втретє за місяць змінився губернатор

У Пуерто-Ріко втретє за місяць змінився губернатор

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 серпня. УНН. У Пуерто Ріко, Карибському острові, який є територією США, але не має статусу штату, змінився вже третій губернатор за менше ніж місяць, передає УНН із посиланням на Голос Америки.

Спочатку Губернатор Рікардо Роселло пішов у відставку після скандалу та масових протестів. Він жартував про те, щоб застрілити мера Сан-Хуана Кармен Юлін Круз, обговорював тиск на критичних до нього журналістів, лаяв політичних опонентів і владу у Вашингтоні, а також зробив гомофобну ремарку про відомого співака Рікі Мартіна.

Призначення його наступника Петро П’єрлуїзі суд визнав неконституційним.

У середу присягу губернатора склала міністр юстиції Ванда Васкез. Утім, протести у Пуерто Ріко не вщухають, і керівна партія говорить про можливу четверту зміну губернатора найближчими днями.

Хто б не очолив територію, опинитися перед надскладним завданням — вивести Пуерто Ріко з глибокої економічної кризи, яка триває вже багато років й лише ускладнилась через нищівний ураган “Марія” у 2017 році.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У мережі з’явилися аерознімки руйнувань урагану “Марія”

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