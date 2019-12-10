В ПЦУ опровергли миф об обереге в виде красной нити на запястье

"В результате своего несовершенства, слабости духа и маловерия человек склонен возлагать надежду на что-то вымышленное, верить в различные суеверия, которые вредят нашей духовной жизни, познанию Бога и истинной вере. Одним из таких суеверий является вера в то, что красная нить на запястье, завязанная особым образом, якобы оберегает от зла, сглаза, болезней или других напастей", - говорится в сообщении.

В ПЦУ рассказали, что традиция завязывания красной нити на руке берет свое начало от установок отдельных толкователей мистически-философского учения каббалы, а также верований некоторых индусов. Такую нить родители или жрецы вязали в знак посвящения детей Ваалу (известному в древности финикийскому и западносемитскому ложному божеству-демону).

"Но речь идет не о теоретическом исследовании ритуалов прошлого, а о практике из настоящего, через которую происходит приобщение к ним! С какой целью вы завязываете на руке красную нить? Вы просите защиты, - но у кого? Разве христиане не знают, что лучший защитник - Господь и наша вера", - отметили в ПЦУ.

ПЦУ рассказывает, что в конце концов мы носим разнообразную одежду, состоящую из красных, черных, белых или других нитей. "Но это всего-навсего нити, ткань, внешняя одежда, это материальная, созданная человеком вещь, которая является бренной... Какая в ней сила? Сила - в нашем духе, нашей вере, наших молитвах. Сила - в Боге", - отметили в ПЦУ.

"Поэтому не через талисманы и амулеты непонятного для нас смысла и происхождения, а благодаря истинной вере в Бога и Его благодатную помощь у нас есть защита от зла и укрепление сил для того, чтобы творить добро", - подытожили в церкви.

Напомним, в ПЦУ развеяли миф о запрете венчаться в високосный год.