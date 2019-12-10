У ПЦУ спростували міф про оберіг у вигляді червоної нитки на зап'ястку

"Як наслідок своєї недосконалості, слабкості духу та маловір'я людина схильна покладати надію на щось вигадане, вірити у різноманітні забобони, які шкодять нашому духовному життю, пізнанню Бога та істинної віри. Одним із таких забобонів є віра в те, що червона нитка на зап’ястку, зав’язана особливим чином, нібито оберігає від зла, вроків, хвороб чи інших напастей", - йдеться в повідомленні.

У ПЦУ розповіли, що традиція зав’язування червоної нитки на руці бере свій початок від настанов окремих тлумачів містично-філософського вчення кабали, а також вірувань деяких індусів. Таку нитку батьки або жреці в’язали на знак посвяти дітей Ваалу (відомому в давнину фінікійському і західносемітському ложному божеству-демону).

"Але ж йдеться не про теоретичне дослідження ритуалів минулого, а про практику з сьогодення, через яку відбувається долучення до них! З якою метою ви зав’язуєте на руці червону нитку? Ви просите захисту, – але у кого? Хіба християни не знають, що найкращий захисник – Господь і наша віра", - відзначили у ПЦУ.

ПЦУ розповідає, що, зрештою, ми носимо різноманітний одяг, який складається із червоних, чорних, білих чи інших ниток. "Але це всього-на-всього нитки, тканина, зовнішній одяг, це матеріальна, створена людиною річ, яка є тлінною… То яка в ній сила? Сила – у нашому дусі, нашій вірі, наших молитвах. Сила - у Бозі", - зазначили у ПЦУ.

"Тож не через талісмани й амулети незрозумілого для нас сенсу і походження, а завдяки істинній вірі в Бога та Його благодатній допомозі маємо захист від зла та зміцнення сил для того, щоби творити добро", - підсумували у церкві.

Нагадаємо, у ПЦУ розвіяли міф про заборону вінчатися у високосний рік.