У ПЦУ розвіяли міф про заборону вінчатися у високосний рік

"Дехто поспішає обвінчатися у цьому році, бо в наступному нібито "не можна буде"… Це міф, неправда. Ніяких заборон на вінчання у наступному році через його "високосність" немає!" - повідомили у ПЦУ.

Як зазначається, дійсно, 2020 рік через певні закони фізики й астрономії буде мати на один календарний день більше, ніж три попередні роки – і тому його називають високосним. Однак, кажуть у ПЦУ, до Таїнства шлюбу, до церковних канонів і віри загалом ця календарна особливість не має жодного стосунку.

"Відтак, наділяти високосний рік якимись "містичними, чарівними" властивостями – це марновірство, і ті, хто вважає такий рік "невдалим" для будь-яких справ і починань, у тому числі, для укладання шлюбу, – дуже помиляються.

Господь, Який створив світ, час і все, що живе й існує в ньому, сподобляє нас пережити ще один рік, ще один відрізок нашого життя. Кожна хвилина і кожен день благословенний Богом, і наповнювати його позитивом чи негативом можемо тільки ми.

Згадаємо слова святителя Іоана Золотоустого: "Диявол, намагаючись відхилити нас від подвигів чесноти і подавивши душевну ревність, навчив людей щастя і нещастя приписувати дням".

Тож, все залежить від нас: день або рік буває поганим чи хорошим не за своєю природою, а через нашу щирість чи байдужість, добро чи зло, вчинені нами, бо сам собою день від дня нічим не відрізняється. Тож, якщо ми робимо добро, то й рік для нас буде добрим і корисним, якщо ж зло – то поганим. Пам’ятаймо про це і налаштовуймо себе на добро, звершуючи справи милосердя щодня і таким чином роблячи черговий рік нашого життя щасливим", - зазначили у ПЦУ.

Там підсумували, що жодних заборон на вінчання у 2020 році Церквою не накладається, і вінчання звершуватимуться у звичайному порядку, за винятком періоду постів та днів, коли вінчання не звершуються.

"Сімейне щастя не залежить від нумерації року, назви місяця чи дати укладання шлюбу. Воно залежить від любові, віри, поваги і терпіння подружжя. Тож, одружуйтеся на здоров’я і не відкладайте свого щастя через забобони", - резюмували у Православній церкві України.

Нагадаємо, раніше у ПЦУ заявили, що немає причин остерігатися чисел 13 і 666, які заведено вважати небезпечними.