В ПЦУ развеяли миф о запрете венчаться в високосный год

"Некоторые спешат обвенчаться в этом году, потому что в следующем якобы "нельзя будет"... Это миф, неправда. Никаких запретов на венчание в следующем году из-за его "високосности" нет!" - сообщили в ПЦУ.

Как отмечается, действительно, 2020 год из-за определенных законов физики и астрономии будет иметь на один календарный день больше, чем три предыдущих года - и поэтому его называют високосным. Однако, говорят в ПЦУ, к Таинству брака, церковным канонам и вере в целом эта календарная особенность не имеет никакого отношения.

"Следовательно, наделять високосный год некими "мистическими, волшебными" свойствами - это суеверие, и те, кто считает такой год "неудачным" для любых дел и начинаний, в том числе, для заключения брака - очень ошибаются.

Господь, Который создал мир, время и все, что живет и существует в нем, сподобляет нас пережить еще один год, еще один отрезок нашей жизни. Каждая минута и каждый день благословенный Богом, и наполнять его позитивом или негативом можем только мы.

Вспомним слова святителя Иоанна Златоуста: "Дьявол, стараясь отклонить нас от подвигов добродетели и подавив душевную ревность, научил людей счастье и несчастье приписывать дням".

Поэтому, все зависит от нас: день или год бывает плохим или хорошим не по своей природе, а из-за нашей искренности или равнодушия, добра или зла, совершенные нами, потому что сам день ото дня ничем не отличается. Поэтому, если мы делаем добро, то и год для нас будет хорошим и полезным, если же зло - то плохим. Помните об этом и давайте настраивать себя на добро, совершая дела милосердия ежедневно и таким образом делая очередной год нашей жизни счастливым", - отметили в ПЦУ.

Там заключили, что никаких запретов на венчание в 2020 году Церковью не налагается, и венчание совершаться в обычном порядке, за исключением периода постов и дней, когда венчание не совершаются.

"Семейное счастье не зависит от нумерации года, названия месяца или даты заключения брака. Оно зависит от любви, веры, уважения и терпения супругов. Поэтому, женитесь на здоровье и не откладывайте свое счастье из-за предрассудков", - резюмировали в Православной церкви Украины.

Напомним, ранее в ПЦУ заявили, что нет причин опасаться чисел 13 и 666, которые принято считать опасными.