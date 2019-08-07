ПЦУ розвіяла міфи про числа 13 та 666

"Страх перед числом 666 часто пов’язують зі словами книги Одкровення святого апостола Іоана Богослова: "Тут мудрість. Хто має розуміння, нехай злічить число звіра, бо це число людське; число його шістсот шістдесят шість". Але звернемо увагу, що цією комбінацією апостол вказав на ознаку антихриста-відступника, а не на саме число", - йдеться в повідомленні.

У церкві зазначили, що одним з можливих способів пояснення цього числа є обрахування значення літер. Як у івриті, так і в грецькій та церковнослов’янській мовах кожна буква алфавіту має числове значення. Перші дев’ять букв відповідають цифрам від 1 до 9, наступні дев’ять – десяткам, останні декілька букв – сотням. Число слова або імені – це, власне, сума числових значень його букв.

"Користуючись таким способом, перші християни вирахували, що ім’я римського імператора Нерона, гонителя християн, має числове значення як 666. Це призвело до того, що після смерті Нерона очікувався його другий прихід як антихриста. Однак, говорячи про знак звіра, апостол Іоан Богослов, насамперед, застерігає нас від прийняття сутності того, що ним позначене. Тобто навчає остерігатися не чисел чи цифр, а темних помислів та нечистих справ, свідомо спрямованих проти Христового вчення", - пояснили ПЦУ.

Також у Православній церкві розвіяли міф про число 13.

"Ще одне число, оповите міфами, — 13. Воно вважається "нещасливим", хоча також насправді не має саме в собі нічого негативного. Життя у вірності Богові сповнює душу радістю, незалежно від того, який сьогодні день: чи понеділок, чи "п’ятниця 13-го". Тож не варто вірити у випадкові збіги цифр та надавати цьому вагомого значення. Адже на нас впливають не знаки та випадкові комбінації, а наші вчинки та думки. Якщо вони сповнені добрими намірами, то жодні числа та забобони не можуть мати влади над людиною", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ПЦУ заявила про підтримку вакцинації.