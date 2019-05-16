В ПЦУ рассказали, почему до сих пор нет признания другими православными церквями

"Речь идет о порядке в церкви, что церковь будет действительно независимой от государства, это будет Божий организм, тело Христово, где люди смогут найти не только спокойствие своим душам, но и спасение. И этот же вопрос можно отнести к признанию Православной церкви Украины другими православными церквями. Почему никто не признает, потому что все смотрят, как поведет себя церковь. Несколько месяцев прошло, и надо понимать, что церковный организм крепкий, и есть этот стержень: Украинская церковь, значит - должна быть проукраинская позиция. Будьте уверены, здесь не надо переживать, признание будет, вот только неизвестно, русская церковь нас ли признает", - заверил священник.

Ранее почетный патриарх ПЦУ Филарет заявлял, что нет "молитвенного единения с Украинской православной церковью". По его словам, Православную церковь Украины не признают "ни Греческая церковь, ни Кипрская церковь, ни Иерусалимская церковь, ни Александрийская церковь, ни Сербская и Болгарская церкви". Главная причина такого непризнания - Москва.

Как сообщал УНН, Вселенский Патриарх не отказывается, что в будущем Украинская Православная Церковь будет признана в статусе Патриархата.