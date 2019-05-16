У ПЦУ розповіли, чому досі немає визнання іншими православними церквами

"Мова йде про порядок у церкві, що церква буде дійсно незалежною від держави, що це буде Божий організм, тіло Христове, де люди зможуть знайти не тільки спокій своїм душам, але й спасіння. І це ж питання можна віднести до визнання Православної церкви України іншими православними церквами. Чому ніхто не визнає, тому, що всі дивляться, як поведе себе церква. Декілька місяців пройшло, і треба розуміти, що церковний організм міцний, і чи є цей стержень: українська церква, значить - має бути проукраїнська позиція. Будьте певні, тут не треба переживати, визнання буде, от тільки не знати, чи російська церква нас визнає", - запевнив священик.

Раніше почесний патріарх ПЦУ Філарет заявляв, що немає "молитовного єднання з Українською православною церквою". За його словами, Православну церкву України не визнають "ні Грецька церква, ні Кіпрська церква, ні Єрусалимська церква, ні Александрійська церква, ні Сербська та Болгарська церкви". Головна причина такого невизнання – Москва.

Як повідомляв УНН, Вселенський Патріарх не відмовляється, що в майбутньому Українська Православна Церква буде визнана в статусі Патріархату.