В ВС ВСУ предупредили о ракетной опасности для Одесской области: глава ОВА призвал не игнорировать тревогу
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. В Воздушных силах ВСУ предупредили о ракетной опасности для Одесской области, глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал не игнорировать тревогу, пишет УНН.
Цитата
"Одесская область, тревогу не игнорируем", - написал Кипер в Телеграм.
Детали
В ВС ВСУ предупредили о ракетной опасности для Одесской области.
Напомним
Враг утром атаковал Одесскую область ракетами, целью стал судоремонтный завод, есть двое пострадавших.